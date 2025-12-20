Arizala bloccato, il Milan ha in mano il classe 2005: due opzioni per il suo futuro. I dettagli dell’operazione

Arizala è un nome che il Milan avrebbe già bloccato da qualche settimana, per il suo futuro sembrerebbero esserci due opzioni

Il Milan non guarda solo al presente, ma continua a setacciare il mercato internazionale a caccia dei migliori talenti del domani. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Diavolo avrebbe praticamente bloccato Juan Arizala, promettente terzino sinistro classe 2005 di proprietà dell’Independiente Medellín. L’operazione, che conferma la grande attenzione dello scouting rossonero verso il mercato sudamericano, dovrebbe aggirarsi su una cifra vicina ai 3 milioni di euro.

Chi è Juan Arizala: il profilo del talento colombiano

Juan Arizala è considerato uno dei profili più interessanti del panorama calcistico colombiano. Esterno basso dotato di una struttura fisica importante e di una spiccata propensione alla fase offensiva, il giovane difensore si distingue per la capacità di percorrere l’intera fascia con velocità e precisione nei cross. Queste caratteristiche lo rendono un profilo ideale per la filosofia dei rossoneri, da sempre alla ricerca di laterali moderni e dinamici.

Il bivio strategico: Milano subito o prestito in Colombia?

Nonostante l’accordo tra i club sia ormai ai dettagli, resta da definire quale sarà il percorso immediato del calciatore. La dirigenza del club meneghino sta valutando due opzioni distinte per favorire la sua crescita:

Approdo immediato in Italia: Arizala potrebbe raggiungere Milano già nelle prossime settimane per essere aggregato a Milan Futuro. Sotto la guida di Daniele Bonera — ex difensore dei lombardi noto per la sua intelligenza tattica e oggi incaricato di svezzare i giovani talenti in Serie C — il colombiano avrebbe modo di adattarsi subito ai ritmi del calcio europeo. Permanenza in prestito: La seconda ipotesi prevede che il classe 2005 resti in prestito per altri sei mesi all’Independiente Medellín, concludendo la stagione in patria per maturare ulteriore esperienza da titolare prima del grande salto.

La lungimiranza dei rossoneri

L’acquisto di Arizala dimostra come il club di via Aldo Rossi voglia garantire continuità al progetto giovani, assicurandosi un’alternativa di prospettiva sulla corsia mancina. La decisione finale verrà presa non appena verranno limati gli ultimi dettagli burocratici dell’affare. Una cosa è certa: il futuro dei rossoneri passa anche per il talento cristallino dei giovani sudamericani.