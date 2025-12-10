Arbitro Milan Sassuolo, designato il fischietto del match. Segui tutti gli aggiornamenti sui rossoneri

Sono state rese note le designazioni arbitrali per il prossimo turno di campionato, che vedrà il Milan impegnato a San Siro contro il Sassuolo nel lunch match di domenica, con fischio d’inizio alle ore 12:30.

L’incontro, di fondamentale importanza per i rossoneri che puntano a consolidare la loro posizione di vertice in Serie A,sarà diretto dal signor Crezzini.

La Squadra Arbitrale in Campo e al VAR

La partita vedrà una squadra arbitrale composta da direttori di gara di esperienza, con la speranza di una gestione fluida e priva di polemiche, un aspetto che spesso influenza le prestazioni in campo del Diavolo.

Arbitro Principale: Crezzini

Assistenti: Meli e Alassio

e Quarto Uomo: Chiffi

Particolare attenzione è riservata alla tecnologia e alla sala VAR, chiamata a intervenire nei casi di errore chiaro ed evidente.

VAR: Prontera

AVAR: Maresca

L’affidamento della Video Assistant Referee a Prontera garantirà un occhio esperto sui potenziali episodi da moviola,fondamentali in un campionato in cui ogni punto è pesantissimo.

🧠 La Necessità di Concentrazione per Allegri

La designazione arbitrale è un dettaglio che certamente non sfuggirà a Massimiliano Allegri, il sagace tecnico toscano e nuovo allenatore del Milan. Allegri sa bene che in partite decisive come quella contro il Sassuolo, la concentrazione dei suoi giocatori deve essere massima per evitare falli ingenui e proteste che possano portare a sanzioni disciplinari.

Il tecnico pretenderà dai suoi uomini, tra cui la stella assoluta Rafael Leão e il determinante Christian Pulisic, una condotta impeccabile per non lasciare spazio a decisioni controverse.

💼 Il Lavoro di Tare e la Stabilità

Sul fronte dirigenziale, Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo dei rossoneri, uomo noto per la sua abilità gestionale, si concentra sull’aspetto sportivo. La speranza è che la designazione garantisca una gara corretta. In un momento in cui il club è concentrato sul calciomercato e sulle strategie future, l’obiettivo del DS albanese è assicurare un ambiente stabile per permettere ad Allegri di raggiungere gli obiettivi senza subire penalizzazioni per decisioni arbitrali discutibili.