Arbitro Milan Juventus: designato il fischietto del match

Sarà Daniele Orsato l’arbitro di Milan Juventus, gara in programma domenica 23 gennaio alle 20:45. La designazione completa

Sono state diramate le designazioni arbitrali per la ventitreesima giornata di Serie A. Milan-Juventus, big match in programma domenica 23 gennaio alle 20:45, è stata affidata a Daniele Orsato. Una scelta importante dopo le polemiche all’ultimo arbitraggio di Serra in Milan-Spezia.

Di seguito la designazione completa per la gara di San Siro:

MILAN – JUVENTUS h. 20.45

ORSATO

COSTANZO – PASSERI

IV: MARCENARO

VAR: DI BELLO

AVAR: VALERIANI