Arbitro Lazio Milan, Guida torna a dirigere i rossoneri, è record stagionale di incroci

Arbitro Lazio Milan affidato all’esperto Marco Guida, che torna a incrociare il club rossonero per la quinta volta in questa stagione

L’AIA ha sciolto le riserve per il Sunday Night della 29ª giornata di Serie A, designando Marco Guida per la sfida dell’Olimpico. Il fischietto della sezione di Torre Annunziata, arbitro di grande caratura internazionale e tra i più esperti del panorama italiano, ritrova le due squadre a pochi mesi dal precedente di Coppa Italia dello scorso dicembre, quando i biancocelesti si imposero per 1-0.

Un record di incroci stagionali per i rossoneri

Questa designazione segna un vero e proprio record stagionale: si tratta infatti della quinta volta che il direttore di gara campano incontra il gruppo di Massimiliano Allegri, tecnico livornese che fa della concretezza e del piazzamento tattico i suoi punti fermi. In questa annata, sotto la gestione di Guida, i rossoneri hanno ottenuto risultati alterni: dallo 0-0 contro la Juventus alla vittoria di misura sulla Roma, passando per il successo contro il Como e la sconfitta in coppa proprio contro i capitolini.

I numeri complessivi confermano che il club milanese è la società più arbitrata in carriera da Guida. Con il match di domenica i precedenti saliranno a 42, con un ruolino di marcia che recita 20 vittorie, 11 pareggi e 10 sconfitte per i colori rossoneri. Per offrire un termine di paragone, le altre squadre dirette con più frequenza sono la Roma con 35 incroci e l’Inter con 33 direzioni complessive.

In una sfida che mette in palio punti pesanti per la zona Champions, l’arbitro campano dovrà gestire con attenzione i duelli chiave del match. Sarà interessante osservare il confronto tra la difesa laziale e Rafael Leão, attaccante portoghese che fa della velocità e del dribbling le sue armi principali, in una partita dove il metro di giudizio sui contatti potrebbe rivelarsi decisivo per l’andamento dei novanta minuti.

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