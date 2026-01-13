Arbitro Como Milan: designato il fischietto del match. Segui tutti gli aggiornamenti sui rossoneri

Il campionato di Serie A si appresta a vivere un giovedì calcistico ad alta tensione, con sfide che promettono di ridisegnare gli equilibri della classifica. Secondo quanto riportato dalle ultime comunicazioni ufficiali dell’AIA (fonte delle designazioni), l’attenzione è rivolta non solo al campo, ma anche alle nuove gerarchie tecniche che stanno guidando i club più prestigiosi verso obiettivi ambiziosi.

Hellas Verona-Bologna: Si parte dal Bentegodi

La giornata inizierà alle ore 18:30 nella storica cornice dello Stadio Marcantonio Bentegodi. Ad affrontarsi saranno l’Hellas Verona e il Bologna, quest’ultimo guidato da Vincenzo Italiano, tecnico propositivo noto per il suo calcio offensivo e la valorizzazione del collettivo. La direzione di gara è stata affidata all’esperto fischietto Mariani, che potrà contare sul supporto di Camplone in sala VAR. Un match delicato dove la gestione dei cartellini sarà fondamentale per mantenere i ritmi alti richiesti dalle due compagini.

Il Milan di Allegri e Tare a Como: Derby Lombardo ad Alta Quota

Il piatto forte della serata è previsto per le ore 20:45 allo Stadio Sinigaglia. I riflettori saranno tutti per il Milan, che sta vivendo una fase di profonda trasformazione sotto la nuova gestione tecnica. Il Diavolo, infatti, si presenta a questa sfida con una struttura rinnovata: in tribuna siederà Igli Tare, nuovo Direttore Sportivo rossonero celebre per la sua abilità nel pescare talenti internazionali, mentre in panchina darà indicazioni Massimiliano Allegri. Quest’ultimo, allenatore plurititolato e maestro del pragmatismo tattico, è chiamato a dare continuità ai risultati per non perdere il treno scudetto.

Il derby contro il Como sarà diretto dall’arbitro Guida, coadiuvato da Doveri al monitor VAR. Per i rossoneri, uscire con i tre punti dal Sinigaglia significherebbe consolidare le certezze del nuovo progetto tecnico voluto fortemente dalla proprietà e messo in atto dalla coppia Tare-Allegri.

Riepilogo Designazioni Arbitrali

Per completezza d’informazione, ecco il quadro degli arbitri per le sfide principali del turno:

Napoli-Parma : Arbitro Fabbri (VAR: Gariglio )

: Arbitro (VAR: ) Inter-Lecce : Arbitro Maresca (VAR: Maggioni )

: Arbitro (VAR: ) Verona-Bologna : Arbitro Mariani (VAR: Camplone )

: Arbitro (VAR: ) Como-Milan: Arbitro Guida (VAR: Doveri)

Il Milan sa che non può sbagliare: la rincorsa dei ragazzi di Allegri passa per la solidità e la gestione dei momenti chiave della gara, caratteristiche che il tecnico livornese ha sempre messo al centro della sua filosofia calcistica.