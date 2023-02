Antonini: «Per il Milan partita durissima contro il Tottenham. Ibra è mancato tanto». Ecco l’intervista rilasciata a Tuttosport alla vigilia del match

Alla vigilia di Milan-Tottenham parla Luca Antonini, uno dei giocatori che era presente in campo nell’ultimo scontro diretto, avvenuto sempre in Champions League nel 2011. Di seguito le sue parole, rilasciate a Tuttosport:

IL RICORDO – «Giocammo bene entrambe le partite: in casa perdemmo per un gol di Crouch che non so ancora spiegare; fuori casa Robinho sbagliò due-tre occasioni. Fu una brutta botta»

IL MATCH PRESENTE – «Il Tottenham viene dal ko contro il Leicester, non una bella notizia per il Milan: sono convinto che Conte non abbia fatto passare delle belle ore ai suoi giocatori. Il Tottenham avrà a 300 all’ora. I principali pericoli? Il collettivo. Sarà una partita durissima»

IL MOMENTO NO DEL MILAN – «Credo sia stato un insieme di cose: dall’aspetto fisico a quello mentale. Quando la testa non c’è, le gambe non girano. È stato un momento duro, ma vedo un gruppo unito. Sono sicuro che il Milan tornerà sui livelli cui era abituato perché i giocatori hanno qualità, tecniche e morali»

IBRA – «Peccato che non sia in lista Champions. È mancato tanto al Milan. Secondo me non è un caso che il Milan sia tornato a vincere il giorno in cui Ibra sia tornato a disposizione»

GIROUD E LEAO – «Giroud è un campione a 360 gradi, un uomo importante per lo spogliatoio del Milan. Leao è il top player di questa squadra»

DE KETELAERE – «Chi viene dall’estero ha bisogno di tempo, ricordo il caso di Huntelaar. Mi fido di Zlatan: se dice che ha grandi qualità, io ci credo»