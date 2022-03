Antonello: «Problemi Inter col FFP? Anche il Milan dialoga con la Uefa». Le parole dell’ad nerazzurro

Alessandro Antonello, ad dell’Inter, ha rilasciato un’intervista a Repubblica dove ha affrontato vari temi.

FPF – «Anche Milan, Roma e Juve stanno dialogando con la Uefa su questo punto e in generale gli effetti della pandemia coinvolgono più di una trentina di club in tutta Europa. Per questo la Uefa, in uno spirito collaborativo e non punitivo, sta mettendo a punto i termini di un accordo transattivo in cui accompagnerà le squadre ai nuovi criteri di sostenibilità finanziaria».