Antognioni: «Milan società da ammirare. Su Pioli e lo Scudetto..»

Le parole dell’ex Viola Antognioni a lato della premiazione del Gran Galà dello Sport Città di Castiglion Fiorentino

Premiato al Gran Galà dello Sport Città di Castiglion Fiorentino, Giancarlo Antognoni ha parlato di alcuni punti chiave del campionato di Serie A e della Fiorentina:

Il Milan ha fatto un passo significativo contro la Fiorentina per lo scudetto?

«La certezza non c’è mai fino alla fine, il campionato è ancora aperto su tutti i fronti ed è un bene per il calcio italiano».

È contento per Pioli?

«Certo, i suoi metodi oggi stanno raccogliendo i frutti. Questo è il terzo anno al Milan e gli auguro di vincere il campionato, se lo merita. Credo abbia i presupposti per farlo. Il Milan è da ammirare anche come società oltre che come squadra, è all’avanguardia. Ha speso molto e mantenuto giocatori improntati, oltre a valorizzare nuove leve».

Il Milan non era la squadra più forte?

«Sulla carta no, come terza/quarta squadra anche il Napoli è molto competitivo e purtroppo è incappato in qualche partita no, lasciando il campionato».

CLICCA QUI PER L’INTEGRALE