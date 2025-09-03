Anticipi e posticipi Serie A dalla 4^ alla 12^ giornata: quando gioca il Milan di Allegri. Date e orari

Anticipi e posticipi Serie A dalla 4^ alla 12^ giornata: date e orari delle gare del Milan di Massimiliano Allegri. I dettagli

La Lega Serie A ha finalmente svelato il calendario completo di anticipi e posticipi per il periodo cruciale dalla 4ª alla 12ª giornata del campionato 2025/26. Per i tifosi del Milan, l’attesa è stata particolarmente alta, desiderosi di scoprire quando il loro amato club, guidato dal neo-allenatore Massimiliano Allegri e con il nuovo direttore sportivo Igli Tare alla guida del mercato, affronterà gli impegni che definiranno la prima parte della stagione. La comunicazione ufficiale arriva come una boccata d’aria fresca, delineando un percorso che si preannuncia ricco di sfide e adrenalina.

Le Date da Cerchiare in Rosso: Un Cammino Intenso per i Rossoneri

Il cammino del Milan si apre con il primo dei posticipi annunciati: la trasferta contro l’Udinese è fissata per sabato 20 settembre 2025 alle ore 20.45, con trasmissione su DAZN, Sky e Now. Sarà un banco di prova per il nuovo Milan di Allegri in un match serale, un’occasione per mostrare i progressi sotto la nuova gestione tecnica. A seguire, un appuntamento imperdibile a San Siro: il big match contro il Napoli di domenica 28 settembre, sempre alle 20.45 su DAZN. Questo incontro, tra due delle squadre più ambiziose del campionato, promette scintille e potrebbe già fornire indicazioni importanti sulle ambizioni del Diavolo.

La sfida successiva è forse una delle più sentite: il derby d’Italia contro la Juventus. Il Milan affronterà i bianconeri domenica 5 ottobre alle 20.45 su DAZN in una partita che va ben oltre i tre punti in palio. Dopo un’altra gara casalinga contro la Fiorentina il 19 ottobre, i rossoneri avranno un’altra intensa settimana di calcio con la sfida in casa contro il Pisa di venerdì 24 ottobre, seguita dalla complicata trasferta di Bergamo contro l’Atalanta di martedì 28 ottobre.

Il Derby di Milano e le Sfide Cruciali di Novembre

Novembre si preannuncia un mese di fuoco per il Milan. Si inizia con una sfida di grande fascino a San Siro contro la Roma di domenica 2 novembre. A seguire, la trasferta a Parma di sabato 8 novembre prima dell’evento che i tifosi aspettano con più ansia: il derby di Milano contro l’Inter. L’attesissimo derby si giocherà domenica 23 novembre 2025 alle 20.45, in esclusiva su DAZN. Questa partita rappresenta non solo una questione di supremazia cittadina, ma anche un momento cruciale per la classifica e il morale di entrambe le squadre.

Questo calendario serrato, reso pubblico dalla Lega Serie A e qui riportato, metterà alla prova la profondità della rosa del Milan e la strategia di Allegri. Ogni partita sarà una tappa fondamentale nel percorso di crescita del club rossonero, sotto l’occhio attento di un pubblico che spera di vedere il Milan di nuovo protagonista assoluto in Italia. La gestione oculata di Igli Tare e la guida esperta di Max Allegri saranno gli ingredienti chiave per affrontare al meglio questa fase intensa del campionato.

4ª giornata, Udinese-Milan, sabato 20 settembre 2025 ore 20.45 (DAZN/Sky/Now)

5ª giornata, Milan-Napoli, domenica 28 settembre 2025 ore 20.45 (DAZN)

6ª giornata, Juventus-Milan, domenica 5 ottobre 2025 ore 20.45 (DAZN)

7ª giornata, Milan-Fiorentina, domenica 19 ottobre 2025 ore 20.45 (DAZN)

8ª giornata, Milan-Pisa, venerdì 24 ottobre 2025 ore 20.45 (DAZN/Sky/Now)

9ª giornata, Atalanta-Milan, martedì 28 ottobre 2025 ore 20.45 (DAZN/Sky/Now)

10ª giornata, Milan-Roma, domenica 2 novembre 2025 ore 20.45 (DAZN/Sky/Now)

11ª giornata, Parma-Milan, sabato 8 novembre 2025 ore 20.45 (DAZN/Sky/Now)

12ª giornata, Inter-Milan, domenica 23 novembre 2025 ore 20.45 (DAZN)

Fonte: Ufficiale Lega Serie A