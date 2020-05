Andrea Pirlo su Tonali: «Non è il mio erede, è più forte di me»

L’ex regista del Milan parla di Sandro Tonali, molto spesso indicato come suo erede, definendo il classe 2000 persin più forte di lui

Sandro Tonali è al centro di un vero e proprio intrigo di mercato con Inter, Juventus e Milan sulle sue tracce. Il talento del Brescia è da tempo paragonato ad Andrea Pirlo come possibile erede.

A tal proposito, come riportato da La Gazzetta dello Sport, è lo stesso Pirlo a rispondere sul paragone con Tonali in una diretta Instagram con la iena Niccolò Devitiis: «Mi assomiglia di più per i capelli lunghi e per il fatto che giochi nel Brescia. Per me è un altro tipo di giocatore, molto più completo, sia in fase difensiva che di impostazione; è un mix tra me e altri giocatori. Sicuramente è il più promettente dei centrocampisti che ci sono in Italia. Non lo vedo come un erede perché il modo di giocare è diverso, però diventerà sicuramente un grande».