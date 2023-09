Di Caro non ha dubbi: «Milan e Inter avanti a tutti, il derby...»

Andrea Di Caro, noto giornalista, ha commentato l’avvio di campionato di Milan e Inter in vista del derby: le sue dichiarazioni

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Andrea Di Caro ha spiegato:

L’inizio del campionato parla milanese. Inter e Milan in testa insieme a punteggio pieno prima di un derby: non era mai successo nella storia della serie A. Certo, siamo solo alla terza giornata, ma le prestazioni ancor più delle vittorie esaltano le due tifoserie, spaventano quelle avversarie e fanno salire l’attesa per una delle stracittadine più affascinanti e incerte degli ultimi anni. Se il Milan venerdì ci aveva colpito per la terza volta consecutiva per intraprendenza, dinamismo, imprevedibilità, gioco corale e offensivo, perfetto inserimento dei nuovi acquisti, magie di Leao, varietà tattiche e intuizioni guardiolesche di Pioli, ieri l’Inter ha risposto con una altrettanto impressionante prova di forza, maturità, mentalità, solidità, concretezza, potenza, grazie a un gruppo storico al servizio della punta finora più letale del torneo, Lautaro, autore di 5 reti che potevano essere già 6 se avesse calciato lui il rigore lasciato a Chalanoglu