Ancelotti Milan: 20 anni fa l’esordio. Il ricordo dei rossoneri – VIDEO

Ancelotti Milan: 20 anni l’esordio sulla panchina rossonero da parte del tecnico di Reggiolo contro il Perugia. Il ricordo del club – VIDEO

Il binomio Ancelotti Milan rimarrà nella storia del club e soprattutto nel cuore di tutti i tifosi rossoneri. Vent’anni fa, in una serata di Coppa Italia contro il Perugia, cominciava dunque l’avventura trionfale del tecnico di Reggiolo con il diavolo.

Per celebrare l’occasione, il Milan ha postato un video che ricorda proprio quella vittoria per 3-0 sulla squadra umbra. Ancelotti, otto anni in rossonero, ha vinto uno Scudetto, una Coppa Italia, due Champions League, due Supercoppe Europee, una Supercoppa Italiana e un Mondiale per Club. Ecco il video del club: