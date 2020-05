Ancelotti lo incensa già come suo erede: «Rangnick non deve spaventare»

Carlo Ancelotti parla del possibile arrivo di Ralf Rangnick al Milan nella prossima stagione: l’ex tecnico lo vede già come suo erede

Intervenuto nel corso di una diretta facebook affianco a Carlo Pellegatti, Carlo Ancelotti ha parlato anche del possibile arrivo in rossonero di Ralf Rangnick. Ecco le sue parole:

«Ci siamo incontrati quando ero in Germania. Non lo conosco, da quello che leggo era innamorato del Milan di Sacchi, ma la metodologia non lo conosco. Al Milan devono spaventare gli allenatori scarsi, non quelli stranieri».