Ancelotti: «Il Milan ha trovato solidità e continuità anche senza Ibra»

Carlo Ancelotti ha detto la sua sul momento che sta attraversando il Milan, ecco le parole dell’ex allenatore rossonero

Carlo Ancelotti ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Anch’io Sport, ecco le sue parole:

Sul team rossonero: «Il Milan sta facendo molto bene. E’ evidente, ha trovato continuità e solidità anche senza Ibrahimovic. La partita di mercoledì non è decisiva ma dirà soprattutto se la Juventus è tornata come sembra dire il risultato di ieri».

Sulla stagione delle milanesi: «C’è maggior equilibrio in Serie A così come la presenza di un forte investitore dell’Inter e dell’altra la capacità dirigenziale al Milan. Paolo Maldini sta facendo un ottimo lavoro di reclutamento senza la forza economica di altre società. L’Inter è una candidata per lo Scudetto per la qualità della rosa e dell’allenatore, a prescindere dall’eliminazione in Champions League».

Sui tifosi: «Allo stadio abbiamo avuto 2000 persone e ha cambiato totalmente l’ambiente. E’ tutta un’altra cosa avere la gente dello stadio però purtroppo le cose sono cambiate velocemente e hanno richiuso gli stadi. L’obiettivo di tutti è riportare i tifosi allo stadio, è l’essenza del gioco».