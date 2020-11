Ancelotti sul Milan di Pioli: «Scudetto? Tutto può succedere»

Ancelotti ammette di essere rimasto sorpreso dal primo posto del Milan. Ecco le sue parole alla trasmissione Tiki Taka

Carlo Ancelotti ha parlato anche del primato detenuto dal Milan in stagione. Ecco le sue parole a Tiki Taka:

«Il Milan ha fatto dei passi da gigante ultimamente. Ai rossoneri manca ancora qualcosa per essere al livello di Juventus ed Inter, ma non bisogna dimenticare che questa è una stagione strana per tutti i campionati in Europa, dove vedo risultati abbastanza sorprendenti. Ci sono in testa squadre che nessuno avrebbe mai detto all’inizio della stagione. Tutto può succedere».