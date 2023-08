Ancelotti consiglia a Vinicius: «Faccia come Inzaghi al Milan, dentro l’area»

L’allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, dà un consiglio tattico a Vinicius prendendo spunto da Pippo Inzaghi al Milan

Intervenuto in conferenza stampa, l’ex allenatore del Milan ora al Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha dato un consiglio a Vinicius. Al suo attaccante brasiliano, il tecnico ha consigliato di fare come Pippo Inzaghi in rossonero.

LE PAROLE – «Vinícius si sta adattando molto bene, ha avuto molte occasioni e ha segnato un gol. Non lo costringo a giocare più ‘dentro’, ha la qualità e l’intelligenza per decidere dove può essere pericoloso. Detto questo, penso che giocando dentro l’area sia più facile creare occasioni: puoi segnare con un tocco, mentre non puoi farlo da fuori. Ho avuto un giocatore che ha fatto 300 gol e 200 con un tocco: Filippo Inzaghi».