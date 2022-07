Il Milan scende in campo in trasferta contro il Colonia nella seconda amichevole estiva dopo quella vinta contro il Lemine Almenno

Il Milan di Pioli scende in campo contro il Colonia nella seconda amichevole estiva: trasferta importante per i rossoneri per testare lo stato di forma a meno di un mese dall’inizio del campionato.

Colonia-Milan: sintesi

1′- Partiti!

3′ – Giroud dal limite: palla a lato di poco

5′ – Colonia pericoloso, Tatarusanu mette in angolo.

8′ – Ritmi alti in questo avvio

14′ – Occasione per il Colonia: Modeste si gira in area, Gabbia devia in angolo

15′ – Brahim Diaz calcia fuori a giro da ottima posizione

16′ – GOL DEL MILAN! Giroud scarta il portiere con un morbido scavetto su grande assist di Rebic di tacco depositando in rete a porta a vuota!

26′ – Tatarusanu salva il risultato

31′ – Ritmi più bassi in questa fase, Milan in controllo

37′ – RADDOPPIO DEL MILAN! Ancora Giroud infila il portiere con un tiro a giro dal limite!

Termina il primo tempo. Milan avanti 0-2 con pieno merito.

46′ – Inizia la ripresa

54′ – Errore di Kalulu che spalanca la porta all’attaccante del Colonia, salvo poi riuscire a infastidirlo in maniera decisiva al momento del tiro

57′ – Tiro Adli, murato dopo una bella sterzata

Colonia-Milan 0-2: risultato e tabellino

Giroud (16′), Giroud (37′)

COLONIA (4-2-3-1): Schwäbe; Schmitz, Hübers, Chabot, Pedersen; Ljubičić, Skhiri; Adamyan, Uth, Kainz; Modeste.

A disp.: Horn; Arrey-Mbi, Martel, Hector, Kilian, Schindler, Ehizibue, Lemperle, Thielmann, Dietz, Maina, Schwirten, Olesen. All.: Baumgart.

MILAN (4-2-3-1): Tătăruşanu (46′ Mirante); Florenzi (61′ Coubis), Kalulu (61′ Michelis), Gabbia, Ballo-Touré; Bakayoko, Pobega; Messias (61′ Traorè), Díaz (46′ Adli), Rebić (61′ Maldini); Giroud (61′ Roback).

A disp.: Bartesaghi, Stanga; Brescianini, Gala, Robotti. All.: Pioli.