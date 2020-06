Amelia duro contro la sua ex squadra: «Milan? Ad oggi manca identità»

L’ex portiere del Milan Amelia ha voluto commentare l’attuale situazione societaria e di organico dei rossoneri

Ecco le parole di Amelia a Tmw Radio in merito al deludente momento storico che il Milan sta attraversando.

«Ho giocato nel Milan del 2011, l’anno dell’ultimo Scudetto, ed era tutto diverso. Anche la società aveva una sua identità. Probabilmente il non averla, in queste difficoltà societarie, ha condizionato le prestazioni della squadra e le scelte che hanno fatto i dirigenti. Oggi ci troviamo davanti ad una rifondazione tecnica e sportiva, visto che Boban è andato via e Maldini non so se rimane, più altre scelte di Gazidis. Una maggiore stabilità permetterebbe a tutti di avere una maggiore identità di club e di squadra, anche con i giocatori che vai a prendere sul mercato. Mi auguro la trovino presto, tornando così a costruire una realtà di altissimo livello»