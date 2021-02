Ambrosini ricorda un big match: «Giuro, non stavo vomitando»

Massimo Ambrosini ha postato sui suoi canali social una foto che lo ritrae molto sofferente in marcatura su Zidane: ironico il commento

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan e oggi noto opinionista di Sky Sport, ha postato una foto-ricordo sul suo profilo Instagram in cui appare visibilmente affannato in marcatura sull’allora juventino Zinedine Zidane commentando in modo ironico: «Giuro, non stavo per vomitare. Era solo parecchio dura portargliela via».

Massimo Ambrosini su Instagram: “Giuro, non stavo per vomitare. Era solo parecchio dura portargliela via ⚽️ @zidane #topplayer”