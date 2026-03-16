Ambrosini duro dopo Lazio Milan: «Leao? La rabbia deve mostrarla in campo. Rispetto a Maldini non potrà mai fare questo»

Ambrosini duro dopo Lazio Milan nei confronti di Rafael Leao. Le parole dell’ex leggenda rossonera sulle prestazioni dell’attaccante

La prestazione di Rafael Leao, attaccante portoghese del Milan, continua a far discutere dopo la sconfitta contro la Lazio all’Olimpico nella 29ª giornata di Serie A. Schierato nuovamente da Massimiliano Allegri nel ruolo di centravanti, il numero 10 rossonero non è riuscito a incidere sulla gara, risultando poco coinvolto nel gioco.

Nel corso del primo tempo, infatti, il portoghese ha toccato pochissimi palloni e non è riuscito a rendersi pericoloso. Al momento della sostituzione la sua reazione ha fatto discutere: Leao si è lamentato con Christian Pulisic per un passaggio non ricevuto e poi con lo stesso Allegri, che aveva provato ad abbracciarlo mentre lasciava il campo. Il portoghese ha respinto il gesto dell’allenatore e, dirigendosi verso la panchina, ha anche scalciato alcune bottigliette.

Nel post partita di DAZN, l’ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini, oggi opinionista televisivo, ha commentato l’episodio e la prestazione del giocatore.

AMBROSINI SU LEAO – «Io penso che la rabbia che manifesta quando esce deve dimostrarla quando è in campo. Dà sempre quella sensazione che manchi quella carica agonistica. Però questa rabbia deve manifestarla durante la partita, in un modo o nell’altro. Al 34esimo aveva toccato 4 palloni, di cui uno di testa. La sensazione è che sia per indole che per caratteristiche è un giocatore che devi cercare di tenerlo acceso. Lui di suo si accende poco».

IL RUOLO DI LEAO – «Da centravanti si prende molte più pause di quanto se ne prenda giocando esterno. Stasera ad esempio Daniel Maldini ha fatto la punta, che sta imparando a fare, facendo un lavoro che Rafa Leao non potrà mai fare in quel modo spalle alla porta. Io oggi non l’avrei cambiato. Il Milan dal 3-5-2 nel secondo tempo è passato al 4-3-3, con Pulisic largo e Leao davanti. E anche lì… Io l’avrei tenuto esterno. Poi 4-2-3-1, e lui è fuori… Da centravanti è sprecato».

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