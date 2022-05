Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha analizzato la grande prestazione di Rafael Leao contro l’Atalanta

Intervenuto a DAZN, Massimo Ambrosini ha parlato così di Rafael Leao:

«Anche in una giornata complicata, Leao è stato decisivo. Su questo è cresciuto tanto. Ha capito che in alcune partite non serve strafare per essere decisivo».