Ambrosini su Inter Milan: «Allegri ha avuto un grandissimo merito e vi spiego quale. Il successo nel Derby non è più un caso»

Ambrosini su Inter-Milan analizza il successo nel derby lodando la capacità di soffrire del gruppo e il lavoro mentale fatto dal tecnico livornese



Tra i protagonisti dell’analisi post-partita negli studi di DAZN, c’è Massimo Ambrosini. L’ex capitano rossonero ha commentato con toni entusiastici il successo ottenuto dal Milan nel Derby della Madonnina. Secondo l’opinionista, la vittoria contro l’Inter non rappresenta un episodio isolato, ma la certificazione di una crescita mentale e tattica ormai evidente. La squadra ha dimostrato di aver imparato a gestire i momenti di difficoltà senza disunirsi, colpendo al momento opportuno.

L’ANALISI DEL MATCH – «Non è più un caso, una squadra che sa soffrire, che anche quando hai la sensazione che lasci la partita in mano all’avversario dà sempre la sensazione di essere pericolosa. Il merito di Allegri è di aver dato un’anima ad una squadra che non ce l’aveva».

Nelle parole di Ambrosini emerge chiaramente l’importanza del lavoro svolto da Massimo Allegri. Il tecnico è riuscito nell’impresa di conferire un’identità precisa e un’anima combattiva al Diavolo, elementi che sembravano mancare in passato. La capacità di accettare la sofferenza difensiva rimanendo però sempre pericoloso in ripartenza è diventata il marchio di fabbrica di questo gruppo, che ora affronta gli scontri diretti con una consapevolezza totalmente nuova.