Ambrosini: «Infortunati Milan? Vi dico quello che penso»

Massimo Ambrosini ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole

Massimo Ambrosini ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole:

«Mi è piaciuta molto la sensazione di unità sotto tutti punti di vista. Un’unione tra allenatore, società, squadra e tifosi. È stata una costante che ha caratterizzato il 2021, la sensazione che tutte le componenti lavorassero insieme. La parte meno bella ovviamente riguarda gli infortuni, ma conosco bene staff e dottori e puntare il dito non è sempre il caso. In ciò che è successo c’è una parte di casualità e un’altra che chiama in causa i numerosi impegni ravvicinati».