Ambrosini elogia Maldini: «È sceso a compromessi con sè stesso»

Massimo Ambrosini, storico ex capitano del Milan, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha detto la sua sui rossoneri. Le sue parole su Maldini e il suo lavoro:

«Ha avuto la forza di mettersi in discussione e imparare un mestiere nuovo. Ha dovuto andare incontro alla sua personalità e scendere a compromessi con se stesso. La persona intelligente è quella che ha capacità di relazionarsi con tutti, non è un mondo semplice. I rapporti che Paolo ha con la proprietà a me sembrano validi, lui peraltro ottimizza il lavoro individuando e prendendo gli obiettivi giusti»

