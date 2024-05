Di Gregorio Milan, il Monza pensa già al sostituto: Galliani all’opera per quel portiere. Il piano del club brianzolo per il futuro

Sono diverse le squadre interessate a Michele Di Gregorio, tra queste anche il calciomercato Milan. Il Monza non vorrà farsi trovare impreparato e comincia a guardarsi attorno alla ricerca di alternative per la porta.

Come riferito da TMW, il club brianzolo, con la guida esperta di Adriano Galliani, ha messo gli occhi su Ivan Dyulgerov, portiere di proprietà del Cherno More in Bulgaria. Il ragazzo è un classe 1999 e rappresenta un interessante prospetto.