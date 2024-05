Calabria cuore di mamma: «Portare il suo cognome in campo è un orgoglio, è stata la persona più importante per me»

Il capitano del Milan, Davide Calabria, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’iniziativa della Serie A per la festa della mamma

Intervenuto ai canali ufficiali del Milan, Davide Calabria ha preso parola in quanto capitano per esprimersi riguardo alla bella iniziativa a cui aderirà anche il club rossonera assieme ad altre squadre di Serie A per celebrare le madri in occasione della Festa della Mamma.

PAROLE – «Nella mia crescita umana e professionale mia mamma è stata la persona più importante. Per me ha sacrificato tutto, mi ha insegnato lo spirito di sacrificio e la dedizione. Portare il suo cognome in campo questo weekend sarà un grande orgoglio per me».