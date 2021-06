Ambrosini: «Ecco chi era per me l’ideale sostituto di Calhanoglu»

Ambrosini è convinto che Rodrigo De Paul sarebbe stato il perfetto sostituto del trequartista turco, da poco passato all’Inter

Massimo Ambrosini, intervistato dai microfoni di Sky, ha parlato di Milan indicando quello che secondo lui sarebbe stato il miglior sostituto di Calhanoglu:

«Penso che sia un peccato che De Paul sia già stato venduto. Un sostituto ideale di Hakan sarebbe stato proprio De Paul, che è andato via ad un prezzo forse abbordabile. Non sappiamo quanto l’Atletico Madrid gli abbia offerto di ingaggio, ma 35 milioni era un prezzo per cui si poteva fare un pensiero e il Milan sicuramente lo ha fatto».