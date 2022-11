Ambrosini elogia Pioli: «Ha aumentato la competitività del Milan»

Nell’intervista rilasciata a Tuttosport, l’ex rossonero Massimo Ambrosini ha commentato così il lavoro di Stefano Pioli

«La sua dote migliore? La capacità con cui ha trasferito ai giocatori la presa di coscienza della forza della squadra, il non aver mai concesso alibi a nessuno, il fatto di non essersi mai pianto addosso a fronte di alcune avversità passate nell’ultima stagione e il fatto che, a differenza di altri, non si è mai nascosto mostrando le ambizioni del club. Grazie a tutto questo, Pioli ha aumentato la competitività di una squadra che in campo si è sempre mostrata spavalda, ma mai presuntuosa»