Amadeus: «Tensione sul Milan, noi dell’Inter abbiamo già due coppe». Le dichiarazioni del conduttore televisivo

Intervistato ai microfoni di Radio Deejay il direttore artistico di Sanremo Amadeus ha parlato della corsa scudetto. Le sue parole.

«Quanto sono in tensione da 1 a 10? Devo essere sincero, non sono in tensione perché io sono felice della stagione dell’Inter. Quindi, siccome vincere comunque due coppe mi appaga, la tensione, secondo me, ce l’ha più il Milan. Nel senso che noi siamo lì. È chiaro che intanto dobbiamo vincere con la Sampdoria e poi non siamo padroni del nostro destino. Lo siamo stati, ma ora non più. Dobbiamo vincere poi, se accade, bene sennò vuol dire che l’ha meritato il Milan e noi abbiamo una stagione bellissima vincendo due coppe e pazienza. Era importante la Coppa Italia perché è chiaro che a quel punto lo scudetto ci stava sfuggendo di mano e quindi portare a casa la Coppa Italia era fondamentale. Psicologicamente la tensione credo che ce l’abbiano più i tifosi del Milan.»