Alvino tuona contro il Milan: «Rigore clamoroso negato al Sassuolo, basta favori arbitrali!»

Alvino, l’episodio Tomori-Laurienté scatena la polemica sui social. Ma il gol annullato a Pulisic? I conti non tornano

Il pareggio per 2-2 tra Milan e Sassuolo ha acceso non solo il dibattito sulle prestazioni, ma anche forti polemiche sull’arbitraggio, con il contatto tra Tomori e Laurienté nell’area rossonera al centro delle discussioni.

Il giornalista napoletano Carlo Alvino, noto per le sue posizioni decise sui social, ha espresso il suo sdegno, schierandosi apertamente con le proteste del Sassuolo:

PAROLE – «Comunque non si può continuare così, quasi ogni settimana il Milan ha un favore arbitrale assurdo a favore. Rigore clamoroso negato al Sassuolo!!! Basta non se ne può più».

Il post di Alvino, tuttavia, omette di menzionare un altro episodio controverso della partita. Come notato nel dibattito, il Milan si è visto annullare ingiustamente un gol a Christian Pulisic che avrebbe portato il risultato sul 3-1, chiudendo virtualmente la gara.

L’episodio del gol annullato all’americano non ha ricevuto alcuna menzione nei tweet di Alvino, sollevando la questione della parzialità nel commentare gli errori arbitrali. Il giornalista ha scelto di concentrarsi solo sul presunto rigore negato al Sassuolo.