L’Inter in corsa per Julian Alvarez, talento in forza al River Plate. Le mosse della dirigenza nerazzurra per il giovane attaccante

Anche l’Inter è forte su Julian Alvarez, talentuoso attaccante che ha appena vinto il campionato argentino con la maglia del River Plate.

Prossimamente – scrive Tuttosport – il vice Ds nerazzurro Baccin volerà in Argentina per osservare dal vivo il giocatore e potrebbe avere anche dei contatti con il suo entourage. Il River spera in un’asta per Alvarez, che ha una clausola rescissoria da 20 milioni. In Italia, oltre all’Inter, il classe 2000 piace anche a Milan, Juventus e Fiorentina.