Altafini sentenzia il Milan: manca un attaccante. Le sue dichiarazioni. Segui le ultimissime sui rossoneri

autocritica sulle eventuali lacune della rosa. A sottolineare con forza il principale deficit del Diavolo è intervenuto un’autentica leggenda del calcio rossonero, José Altafini, l’ex attaccante brasiliano che ha fatto la storia del club. In un’intervista rilasciata a Tuttosport, Altafini ha espresso un giudizio netto, identificando nella mancanza di un bomber implacabile l’ostacolo maggiore per il raggiungimento del titolo.

Le parole dell’ex campione suonano come un chiaro monito per il Direttore Sportivo Igli Tare, il dirigente albaneseche sta pianificando il mercato di gennaio, e per il neo-allenatore Massimiliano Allegri, il tecnico livornese che cerca garanzie in fase realizzativa.

La Nostalgia del Bomber e l’Identikit Perfetto

Altafini non ha usato mezzi termini per descrivere ciò che manca al Milan per compiere il salto di qualità definitivo:

“Cosa manca? Un Altafini. O anche un Van Basten non sarebbe male. A questo Milan serve un attaccante: uno di quelli che la butta sempre dentro. Bastava uno come Vardy…”.

Il paragone con se stesso e con l’olandese Marco Van Basten, due dei centravanti più prolifici nella storia del club, evidenzia la necessità di un vero cecchino d’area. L’attacco rossonero, pur potendo contare sulla fantasia di Rafael Leãoe Christian Pulisic, manca di un finalizzatore puro in grado di trasformare in gol anche le mezze occasioni. La citazione a Jamie Vardy, il rapido attaccante inglese, conferma la richiesta di un elemento che porti cattiveria agonistica e senso del gol.

Il Mercato di Tare Sotto Pressione

Le dichiarazioni di Altafini mettono ulteriore pressione su Igli Tare in vista della sessione invernale. Il DS rossonero è già al lavoro per trovare un rinforzo nel reparto avanzato, ma le parole della leggenda alzano l’asticella delle aspettative.

Allegri, il cui modulo si basa su una solida fase difensiva, ha bisogno di un attaccante che garantisca un alto rendimentocon pochi palloni giocabili. L’identikit tracciato da Altafini si incrocia perfettamente con l’esigenza di avere un elemento in grado di spaccare le partite e di sbloccare i risultati in un campionato sempre più equilibrato. Il Milan ha bisogno di colmare questa lacuna offensiva se vuole concretamente lottare per il titolo fino alla fine.