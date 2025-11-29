Altafini frena gli entusiasmi sul Milan: «Non so se fidarmi per lo scudetto. Allegri ha sistemato la difesa ma gli manca questa cosa»

Altafini a Radio Kiss Kiss analizza la corsa al titolo: dubbi sulla tenuta dei rossoneri nonostante il derby, la vera favorita resta l’Inter

Nel suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss, la leggenda del calcio José Altafini ha analizzato la corsa allo Scudetto, soffermandosi con un pizzico di scetticismo sulle reali ambizioni del Milan. Nonostante l’euforia dell’ambiente per la recente e prestigiosa vittoria nella stracittadina, l’ex attaccante brasiliano predica cautela e confessa apertamente di non sapere ancora se fidarsi totalmente della squadra guidata da Massimiliano Allegri.

Secondo il suo giudizio tecnico, infatti, i rossoneri hanno sì portato a casa il derby, ma lo hanno fatto senza dominarlo sul piano del gioco, lasciando intravedere margini di incertezza.

Altafini riconosce comunque i grandi meriti del lavoro svolto dal tecnico livornese, sottolineando come Allegri abbia migliorato molto la difesa, trasformando la retroguardia in un reparto decisamente più solido e affidabile rispetto al passato. Tuttavia, l’ex bomber individua una lacuna strutturale che potrebbe rivelarsi decisiva nella lotta al vertice contro corazzate come l’Inter (che a suo dire fa ancora paura per la qualità della rosa) o il Napoli: al Diavolo, secondo l’analisi di Altafini, manca una prima punta di ruolo, un vero finalizzatore capace di garantire quel bottino di gol necessario per puntare al titolo fino all’ultima giornata.