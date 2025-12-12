Allenamento Sassuolo: prosegue la preparazione in vista del Milan. Il report completo

Allenamento Sassuolo: i neroverdi di Grosso continuano la preparazione in vista della sfida di domenica contro il Milan. Il report

Il Sassuolo ha svolto una mattinata di allenamento intenso per preparare la difficile trasferta di domenica contro il Milan a San Siro, in un lunch match cruciale per il prosieguo della stagione neroverde.

Gli uomini di mister Fabio Grosso hanno focalizzato la seduta su aspetti tattici e tecnici mirati:

Esercitazioni Sul Campo: Il gruppo ha poi svolto il classico torello , seguito da esercitazioni specifiche per reparto , fondamentali per affinare i meccanismi difensivi e offensivi in vista del match contro i rossoneri.

Fase Offensiva: Ampio spazio è stato dedicato allo sviluppo manovra, alle situazioni di palla inattiva e alle conclusioni in porta.

La preparazione entrerà nel vivo domani. Sabato 13 dicembre alle ore 13:00, presso il Mapei Football Center, si terrà la conferenza stampa pre partita di mister Fabio Grosso. Sarà l’occasione per l’ex campione del mondo di fare il punto sulla condizione della squadra e sulle scelte tattiche per affrontare il Milan. L’ingresso alla sala stampa sarà riservato ai soli operatori della comunicazione.