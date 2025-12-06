MN24 – Allenamento Milan, tra un’ora la ripresa a Milanello: focus totale sul Torino. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan ha archiviato la delusione per l’eliminazione in Coppa Italia e ha già focalizzato tutte le energie sulla 14ª giornata di Serie A Enilive. L’impegno, in programma lunedì sera, vedrà i rossoneri ospiti del Torino di Marco Baroniallo Stadio Olimpico Grande Torino.

La redazione di MilanNews24.com apprende che, dopo la sessione di lavoro di scarico svolta ieri in seguito alla gara contro la Lazio, l’allenamento odierno sarà interamente dedicato alle prime prove tattiche in vista della sfida. L’inizio della sessione pomeridiana è previsto a breve, e Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese, cercherà di trovare la quadra perfetta per superare un ostacolo che negli ultimi anni si è rivelato particolarmente insidioso.

🛑 La Maledizione del Grande Olimpico: Un Segnale d’Allarme

La trasferta in casa granata è diventata per il Diavolo una vera e propria maledizione statistica che dura da più di dieci anni. I numeri recenti sono impietosi e confermano la difficoltà incontrata dal Milan sul campo del capoluogo piemontese.

L’ultima vittoria rossonera in casa del Torino risale alla stagione 2020-2021 .

in casa del risale alla stagione . Da allora, si registrano un pareggio e ben tre sconfitte consecutive, l’ultima delle quali (per 2 a 1) è arrivata proprio nella passata stagione.

Questo trend negativo impone ad Allegri la massima cautela e la necessità di schierare un undici solido e cinico. L’obiettivo è duplice: cancellare la prestazione incolore di Coppa e, soprattutto, spezzare la catena di risultati negativi in terra piemontese.

🧠 Le Scelte Tattiche e l’Occhio del DS Tare

L’allenamento di oggi è cruciale. Allegri testerà i cambi di formazione per ridare freschezza alla squadra, con l’atteso ritorno di Christian Pulisic, l’attaccante statunitense fondamentale per la creatività offensiva. Il tecnico lavorerà intensamente sulla fase difensiva – messa in discussione dopo il gol subito su palla inattesa a Roma – e sulla transizione offensiva, un settore dove i rossoneri hanno mostrato troppa imprecisione.

Ogni mossa tattica di Allegri è monitorata anche dal DS Igli Tare. Se la squadra dovesse incontrare ulteriori difficoltà in fase realizzativa, la pressione sul Direttore Sportivo aumenterebbe in vista del calciomercato di gennaio. Il Milan deve vincere per rimanere agganciato alla lotta Scudetto e per confermare la bontà del progetto tecnico in corso