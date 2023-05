Allenamento Milan, squadra a lavoro verso lo Spezia: il report

Il report dell’allenamento odierno del Milan verso la trasferta di campionato contro lo Spezia. Le ultime da Milanello

Ritrovo a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento odierno già in ottica campionato, con i rossoneri impegnati a La Spezia sabato 13 maggio alle 18.00.

REPORT

Lavoro defaticante in palestra per i titolari nell’andata della Semifinale di Champions League. In campo, dopo aver effettuato l’attivazione muscolare all’interno, il resto della rosa che ha terminato la fase di riscaldamento con alcuni esercizi atletici eseguiti tra gli ostacoli bassi e i coni. La sessione è proseguita con una partitella di allenamento con la formazione Primavera (due tempi da 20 minuti).