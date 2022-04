Allenamento Milan: seduta intensa in vista del Genoa

Il Milan ha svolto un’intensa seduta di allenamento a Milanello in vista della sfida di venerdì sera contro il Genoa: il report

Rossoneri a Milanello per pranzo, prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento odierno.

REPORT

Inizio della seduta in palestra, dove il gruppo ha effettuato l’attivazione muscolare e alcuni lavori sulla forza. Al termine, la squadra è scesa in campo dove ha iniziato una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sulle conclusioni in porta. Chiusa questa prima parte, l’allenamento è proseguito con il gruppo diviso in due: il primo, composto dagli undici partenti di Torino, ha svolto lavoro aerobico mentre gli altri componenti della rosa hanno continuato il lavoro con alcuni torelli a tema e con una serie di esercitazioni sul possesso con le quali si è chiusa la sessione odierna.

MERCOLEDÌ 13 APRILE

Il programma di domani prevede un allenamento al mattino