Milanello
MN24 – Allenamento Milan, oggi scarico dopo Bologna. Il programma dei prossimi giorni
Allenamento Milan, i rossoneri hanno svolto una seduta di scarico dopo la vittoria di ieri sera contro il Bologna. Poi tre giorni di riposa
Dopo la convincente spedizione di Bologna, il Milan stacca la spina. Nella mattinata di oggi, mercoledì 4 febbraio 2026, la squadra si è ritrovata a Milanello per la consueta seduta di scarico post-gara, ma l’atmosfera è apparsa decisamente più leggera grazie allo 0-3 maturato al Dall’Ara.
Allenamento Milan, il programma: riposo e recupero
Massimiliano Allegri, soddisfatto della tenuta atletica e mentale dei suoi nonostante l’emergenza, ha deciso di premiare il gruppo:
- Mini-vacanza: Il tecnico ha concesso tre giorni di riposo totale. I giocatori potranno ricaricare le pile dopo un gennaio intensissimo tra campo e mercato.
- La Ripresa: Secondo quanto appreso dalla redazione di Milannews24, il ritorno al lavoro è fissato per il pomeriggio di domenica 8 febbraio. Sarà l’inizio della marcia di avvicinamento alla prossima sfida di campionato.
San Siro “Olimpico”: perché il Milan non gioca?
Il weekend di Serie A non vedrà i rossoneri protagonisti. La sfida casalinga contro il Como è stata spostata al 18 febbraio:
- Milano-Cortina 2026: Lo stadio Giuseppe Meazza è il cuore pulsante del mondo in queste ore. L’impianto è blindato per ospitare la storica Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Invernali, prevista per venerdì 6 febbraio.
- Prossimo Impegno: Il Diavolo tornerà a ruggire in campionato venerdì 13 febbraio nell’anticipo contro il Pisa. Una sosta che cade a pennello per Allegri, che avrà tempo per svuotare l’infermeria e reinserire a pieno regime pedine fondamentali come Pulisic e Leão.