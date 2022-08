Allenamento Milan a San Siro: le immagini della seduta – VIDEO

Il Milan oggi ha svolto la seduta di allenamento quotidiana a San Siro invece che a Milanello.

🎥 Our first run out at San Siro of the new season 🏟️

🎥 Il primo assaggio di San Siro in questa nuova stagione 🏟️#SempreMilan pic.twitter.com/QFxFZygfIu

— AC Milan (@acmilan) August 11, 2022