Allenamento Milan: ripresa in vista della Juve

Allenamento Milan: ritrovo a Milanello per i rossoneri di Pioli che hanno iniziato a preparare la gara di domenica contro la Juve

Ripresa degli allenamenti questo pomeriggio dopo due giorni di riposo, il gruppo ancora non al completo per le assenze dei nazionali si è ritrovato per pranzo prima di scendere negli spogliatoi.

REPORT

Prima parte del lavoro in palestra dove i rossoneri hanno effettuato l’attivazione muscolare per poi uscire sul campo dove ha proseguito la fase di riscaldamento con alcuni esercizi atletici eseguiti tra gli ostacoli bassi e i coni. La sessione è proseguita con una serie di lavori sul possesso palla, poi con alcune esercitazioni tecniche focalizzate sulle conclusioni. Infine, spazio a una partitella su campo ridotto a ranghi misti con la formazione Primavera.

MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE

Il programma di domani prevede un allenamento al pomeriggio.