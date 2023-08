Allenamento Milan: amichevole con la Primavera

Il Milan ha svolto oggi una seduta di allenamento a Milanello: partita con la Primavera per chi non ha giocato a Bologna

Ritrovo a Milanello per pranzo. Prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento, la squadra e lo staff tecnico hanno incontrato un rappresentante della classe arbitrale, nella fattispecie il sig. Antonio Rapuano, per il consueto incontro formativo atto a spiegare e chiarire gli aspetti regolamentari e le modifiche derivanti dalla circolare numero uno della nuova stagione.

REPORT

Inizio dell’allenamento in palestra per l’attivazione muscolare, prima di uscire sul campo dove il gruppo ha iniziato il lavoro con alcuni torelli a tema e una serie di esercitazioni sul possesso. La sessione è proseguita con la squadra divisa in due gruppi: il primo, composto dai giocatori impegnati a Bologna, ha svolto lavoro atletico, il secondo ha disputato una partita di allenamento con la formazione Primavera.

GIOVEDÌ 24 AGOSTO

Il programma prevede un allenamento al mattino e la conferenza stampa di presentazione di Marco Pellegrino, prevista per le ore 14.15 e in diretta sull’App Ufficiale, Milan TV, e YouTube.