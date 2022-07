Allenamento Milan: prosegue la preparazione della squadra

Squadra a Milanello questa mattina per una singola sessione di allenamento. Dopo la colazione i rossoneri sono scesi negli spogliatoi per iniziare la seduta odierna.

REPORT

Gruppo inizialmente in palestra per la consueta attivazione muscolare, al termine della quale i giocatori impegnati nell’allenamento congiunto di ieri con la Lemine Almenno si sono fermati all’interno della struttura per una seduta di scarico. Gli altri componenti della rosa presenti sono invece usciti sul campo, iniziando l’allenamento con alcuni torelli a tema che hanno preceduto una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sulle conclusioni. Al termine, per chiudere la sessione odierna, partitella su campo ridotto.