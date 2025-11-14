Connect with us

Allenamento Milan, il programma del weekend e della prossima settimana verso il derby con l’Inter. Segui le ultime

Il Milan è tornato in campo questa mattina per un test amichevole fondamentale contro la Virtus Entella, disputato al “Felice Chinetti” di Solbiate Arno. Nonostante la sconfitta per 2-3, il risultato è stato marginale rispetto all’obiettivo principale fissato dallo staff tecnico del Diavolo: rimettere minuti importanti nelle gambe dei calciatori che rientrano da infortuni o che hanno giocato meno in stagione.

La formazione schierata dal nuovo allenatore rossonero, Massimiliano Allegri, il pragmatico tecnico richiamato per dare solidità, era un mix di giocatori della Prima Squadra e elementi provenienti da Milan Futuro e Primavera.

Recuperi ChiavePulisic e il Ritorno alla Normalità

Il segnale più positivo della mattinata riguarda i recuperi eccellenti. Hanno giocato l’intera partita, per tutti i 90 minuti, tre pedine fondamentali che necessitavano di ritrovare il ritmo:

  • Christian Pulisic: Il velocissimo esterno americano, in ripresa da un problema fisico, è andato anche in gol, dimostrando di aver superato i fastidi e accumulando una dose significativa di benzina nelle gambe.
  • Ardon Jashari: Il giovane e promettente centrocampista, anche lui in fase di rientro, ha completato l’intero match.
  • Piero Hincapié Estupiñán: Il difensore centrale ha messo alle spalle il periodo di stop, giocando la partita per intero e garantendo solidità difensiva.

A centrocampo, il roccioso Youssouf Fofana è rimasto in campo per tutta la durata del test, risultando prezioso ma ancora in cerca della massima luciditàRuben Loftus-Cheek, l’elegante mezzala inglese, ha partecipato solo al primo tempo, venendo sostituito all’intervallo come da programma di recupero.

Weekend Libero e Ritorno dei Nazionali

Dopo il test, i rossoneri potranno godere di un weekend libero, che si estenderà fino a lunedì. La ripresa degli allenamenti è fissata per martedì 17, un giorno cruciale.

Lo staff di Allegri e il nuovo Direttore SportivoIgli Tare, il DS albanese noto per la sua visione strategica, contano di riavere in gruppo i primi Nazionali di rientro dagli impegni. In particolare, per martedì è previsto il ritorno alla “casa base” di alcuni giocatori chiave: Matteo GabbiaSamuele Ricci, il fenomenale portiere Mike Maignan, l’attaccante Christopher Nkunku, l’inarrestabile Rafael Leao e Stefan Pavlovic. Il loro rientro è essenziale per preparare al meglio i prossimi impegni di campionato.

