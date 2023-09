Allenamento Milan: il programma di domani a Milanello

Continua la preparazione del Milan in vista della ripresa dopo la sosta, quando ci sarà il derby contro l’Inter. Il programma di allenamento di domani a Milanello

In attesa del rientro di tutti Nazionali i giocatori rossoneri rimasti a Milanello continuano la preparazione in vista della ripresa del campionato che vedrà il Milan scendere in campo nel derby contro l’Inter.

In tal senso domani a Milanello è prevista una seduta d’allenamento mattutina.