Allenamento Milan: i rossoneri si preparano per la sfida di Champions col PSG. Il REPORT e le ultime da Milanello

Come riportato dal Milan sul proprio sito ufficiale, la formazione rossonera è ritornata subito in campo per preparare la sfida di Champions League contro il PSG. Ecco di seguito il report:

«In palestra, per il lavoro di scarico, gli undici partenti di Milan-Udinese. In campo, dopo aver effettuato l’attivazione muscolare all’interno della struttura, gli altri componenti della rosa che hanno iniziato con alcune esercitazioni atletiche per terminare la fase di riscaldamento. L’allenamento è proseguito con il gruppo impegnato in una serie di esercitazioni tecniche e sul possesso che hanno preceduto la consueta partitella su campo ridotto con la quale si è chiusa la sessione odierna»