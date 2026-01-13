Connect with us

Allenamento Milan, le ultime verso il Como: Leao regolarmente in gruppo, cosa filtra su Pavlovic. E Santiago Gimenez…

1 ora ago

Allenamento Milan, nella seduta odierna Leao ha lavorato regolarmente in gruppo. Proseguono i dubbi su Pavlovic. Ultime

Il Milan di Massimiliano Allegri deve fare i conti con un’infermeria che non accenna a svuotarsi in vista del recupero della 16^ giornata di Serie A contro il Como. Secondo quanto riferito da Manuele Baiocchini direttamente da Milanello, la situazione di Strahinja Pavlovic è quella che preoccupa maggiormente lo staff tecnico.

Allenamento Milan, il punto sugli infortunati: Pavlovic in dubbio

Il difensore serbo è il grande punto interrogativo per la sfida di giovedì 15 gennaio:

  • Ferita alla testa: Dopo il durissimo scontro fortuito con Comuzzo a Firenze, Pavlovic ha riportato una profonda ferita lacero-contusa all’arcata sopracciliare. Sono stati necessari ben 9 punti di sutura.
  • Allenamento saltato: Oggi il difensore non è sceso in campo con i compagni. Sebbene gli esami abbiano escluso traumi cranici, la ferita consiglia massima prudenza per evitare complicazioni in caso di nuovi colpi.
  • Le alternative: Con Pavlovic in forte dubbio, Allegri ritrova però Tomori (che ha scontato la squalifica) e dovrebbe schierare Gabbia e De Winter nel terzetto difensivo davanti a Maignan.

Buone e cattive notizie dall’attacco

Se la difesa traballa, il reparto offensivo ritrova un pezzo pregiato ma deve ancora fare a meno del suo acquisto estivo:

  • Leao in gruppo: Dopo i dubbi dei giorni scorsi, Rafael Leao si è allenato regolarmente con il resto della squadra. Il portoghese dovrebbe tornare titolare nel tandem d’attacco con Pulisic, con Nkunku pronto a subentrare.
  • Il calvario di Gimenez: Prosegue invece il lento recupero di Santiago Gimenez. Il messicano sta lavorando a parte dopo l’operazione alla caviglia di fine dicembre. Il suo rientro a pieno regime non è previsto prima di fine febbraio, obbligando Allegri a gestire con cura le rotazioni tra Füllkrug e gli altri attaccanti.
