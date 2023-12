Allenamento Milan: si pensa al Newcastle. Il report dell’allenamento odierno dei rossoneri

Colazione a Milanello per i rossoneri, che si sono ritrovati per iniziare a preparare il prossimo impegno di Champions League che vedrà il Milan affrontare il Newcastle mercoledì 13 dicembre alle ore 21.00 al St James’ Park.

REPORT

Lavoro di scarico defaticante in palestra per i titolari di Atalanta-Milan. In campo gli altri componenti della rosa, i quali hanno iniziato con alcuni esercizi atletici eseguiti tra gli ostacoli bassi e le sagome, seguiti da serie di allunghi sui 20 metri. L’allenamento è proseguito con alcune esercitazioni tecniche, che hanno preceduto una partitella a ranghi misti con la formazione Primavera (due tempi da 20′) che ha chiuso la sessione odierna.

LUNEDÌ 11 DICEMBRE

Il programma prevede un allenamento al mattino.