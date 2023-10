Allenamento Milan: a Milanello risuonano i cori del... Borussia! Il motivo

Allenamento Milan: a Milanello risuonano i cori del… Borussia! La curiosità alla vigilia della sfida di Champions

Giornata di vigilia in casa rossonera, con il Milan che domani farà visita al Borussia Dortmund nella gara valevole per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League.

A Milanello, tramite gli altoparlanti, sono stati mandati in diffusione durante l’allenamento i cori dei tifosi gialloneri, noti per il loro tifo molto caloroso soprattutto nelle partite giocate al Signal Iduna Park. Un modo per avvicinarsi sempre di più alla sfida.