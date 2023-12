Allenamento Milan: Leao in gruppo, ci sarà con il Newcastle

Continua la preparazione del Milan in vista del Newcastle. In vista del match recuperato Leao che ha svolto l’allenamento in gruppo

come riportato da Gianluca Di Marzio non ci sono dubbi sulla sua convocazione per la sfida Champions, tuttavia resta da capire se scenderà in campo dal 1′ o entrerà a gara in corso