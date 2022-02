Allenamento Milan, il report della giornata di oggi a Milanello

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Allenamento Milan, il report ufficiale della seduta della squadra di Pioli a Milanello. Rossoneri in campo dopo la vittoria in Coppa Italia

I rossoneri, il giorno dopo l’approdo in Semifinale di Coppa Italia grazie alla vittoria sulla Lazio per 4-0, sono tornati subito al lavoro a Milanello in vista della gara di Serie A contro la Sampdoria, in programma domenica 13 febbraio alle 12.30 a San Siro.

REPORT

La squadra è stata divisa in due gruppi. Gli undici titolari sono rimasti in palestra per un lavoro di scarico, mentre il resto della rosa è uscita sul campo centrale per svolgere una prima parte di attivazione muscolare ed esercitazioni sul possesso palla. Terminata questa fase, il secondo gruppo, sempre sul campo centrale, ha disputato una partitella contro la formazione Primavera, reduce anch’essa dal successo per 5-2 nel recupero di campionato a Bologna.